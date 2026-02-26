menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung vs Madura United: Federico Barba Siapkan Jamuan Panas

Persib Bandung vs Madura United: Federico Barba Siapkan Jamuan Panas

Persib Bandung vs Madura United: Federico Barba Siapkan Jamuan Panas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bek Persib Bandung Federico Barba. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung siap menghadapi Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League dengan ambisi penuh kemenangan.

Bek Persib Federico Barba menyebut timnya tetap membidik kemenangan penuh meski putaran kedua menghadirkan tantangan berbeda.

Menurut Barba, dinamika putaran kedua selalu berbeda dari putaran pertama.

Baca Juga:

Pergantian pemain dan strategi lawan bisa mengubah permainan, tetapi Persib tetap mematok target tinggi di setiap laga.

"Di putaran kedua, banyak klub berubah, baik permainan maupun pemain."

"Namun, tidak ada yang berubah tentang mentalitas tim. Kami tetap ingin mendapatkan tiga poin," ucapnya.

Baca Juga:

Bek asal Italia itu menekankan pentingnya tampil di kandang sendiri.

Sorakan ribuan Bobotoh menjadi motivasi tambahan bagi Persib untuk tampil maksimal.

Federico Barba memastikan Persib Bandung siap memberikan jamuan panas untuk Madura United di GBLA.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI