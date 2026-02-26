Persib Bandung vs Madura United: Federico Barba Siapkan Jamuan Panas

jpnn.com - Persib Bandung siap menghadapi Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League dengan ambisi penuh kemenangan.

Bek Persib Federico Barba menyebut timnya tetap membidik kemenangan penuh meski putaran kedua menghadirkan tantangan berbeda.

Menurut Barba, dinamika putaran kedua selalu berbeda dari putaran pertama.

Pergantian pemain dan strategi lawan bisa mengubah permainan, tetapi Persib tetap mematok target tinggi di setiap laga.

"Di putaran kedua, banyak klub berubah, baik permainan maupun pemain."

"Namun, tidak ada yang berubah tentang mentalitas tim. Kami tetap ingin mendapatkan tiga poin," ucapnya.

Bek asal Italia itu menekankan pentingnya tampil di kandang sendiri.

Sorakan ribuan Bobotoh menjadi motivasi tambahan bagi Persib untuk tampil maksimal.