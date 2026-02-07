menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung vs Malut United: Saddil Ramdani tak Mau Terlena, Ada Ujian di Depan Mata

Persib Bandung vs Malut United: Saddil Ramdani tak Mau Terlena, Ada Ujian di Depan Mata

Persib Bandung vs Malut United: Saddil Ramdani tak Mau Terlena, Ada Ujian di Depan Mata
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Winger Persib Bandung Saddil Ramdani. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung sukses mengamankan tiga poin saat menjamu Malut United pada pekan ke-20 BRI Super League.

Pertandingan Persib vs Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (6/2/2026), berakhir dengan skor 2-0.

Salah satu gol kemenangan Persib dicetak oleh Saddil Ramdani.

Baca Juga:

Mantan pemain Sabah FC itu tampil efektif meski baru masuk dari bangku cadangan menggantikan Thom Haye.

Kehadiran Saddil langsung memberi dampak signifikan bagi permainan tuan rumah.

Saddil mengaku laga melawan Malut United memiliki kesan tersendiri baginya.

Baca Juga:

Pemilik 28 caps di Timnas Indonesia itu menilai seluruh pemain menunjukkan kerja keras demi mengamankan hasil maksimal di kandang.

"Saya pikir pertandingan malam ini sangat istimewa."

Saddil Ramdani jadi pembeda saat Persib Bandung menaklukkan Malut United. Namun, sang pemain menolak larut dalam euforia. Ada apa selanjutnya?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI