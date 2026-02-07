Persib Bandung vs Malut United: Saddil Ramdani tak Mau Terlena, Ada Ujian di Depan Mata
jpnn.com - Persib Bandung sukses mengamankan tiga poin saat menjamu Malut United pada pekan ke-20 BRI Super League.
Pertandingan Persib vs Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (6/2/2026), berakhir dengan skor 2-0.
Salah satu gol kemenangan Persib dicetak oleh Saddil Ramdani.
Mantan pemain Sabah FC itu tampil efektif meski baru masuk dari bangku cadangan menggantikan Thom Haye.
Kehadiran Saddil langsung memberi dampak signifikan bagi permainan tuan rumah.
Saddil mengaku laga melawan Malut United memiliki kesan tersendiri baginya.
Pemilik 28 caps di Timnas Indonesia itu menilai seluruh pemain menunjukkan kerja keras demi mengamankan hasil maksimal di kandang.
"Saya pikir pertandingan malam ini sangat istimewa."
Saddil Ramdani jadi pembeda saat Persib Bandung menaklukkan Malut United. Namun, sang pemain menolak larut dalam euforia. Ada apa selanjutnya?
