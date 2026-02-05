Persib Bandung vs Malut United: Skuad Bugar tak Bikin Bojan Hodak Tenang, Ada Apa?

jpnn.com - Persib Bandung menyambut laga kontra Malut United pada pekan ke-20 BRI Super League dengan kepercayaan diri tinggi.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Malut United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (6/2/2026).

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan kondisi fisik para pemainnya mengalami peningkatan d alam beberapa hari terakhir.

Baca Juga: 7 Pemicu Persib Vs Malut United akan Jadi Laga Hebat bin Dahsyat

Sejumlah nama yang sebelumnya masih berkutat dengan masalah kebugaran kini sudah kembali siap bersaing untuk masuk susunan pemain utama.

"Secara umum persiapan kami berjalan sangat positif."

"Banyak pemain yang sebelumnya tidak berada dalam kondisi optimal kini sudah kembali ke level terbaiknya," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Satu-satunya catatan datang dari Ramon Tanque. Penyerang asal Brasil tersebut belum bisa mengikuti sesi latihan resmi bersama tim.

Di luar itu, Hodak memastikan anak asuhnya berada dalam kondisi prima.