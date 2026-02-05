menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung vs Malut United: Skuad Bugar tak Bikin Bojan Hodak Tenang, Ada Apa?

Persib Bandung vs Malut United: Skuad Bugar tak Bikin Bojan Hodak Tenang, Ada Apa?

Persib Bandung vs Malut United: Skuad Bugar tak Bikin Bojan Hodak Tenang, Ada Apa?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persib

jpnn.com - Persib Bandung menyambut laga kontra Malut United pada pekan ke-20 BRI Super League dengan kepercayaan diri tinggi.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Malut United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (6/2/2026).

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan kondisi fisik para pemainnya mengalami peningkatan d alam beberapa hari terakhir.

Baca Juga:

Sejumlah nama yang sebelumnya masih berkutat dengan masalah kebugaran kini sudah kembali siap bersaing untuk masuk susunan pemain utama.

"Secara umum persiapan kami berjalan sangat positif."

"Banyak pemain yang sebelumnya tidak berada dalam kondisi optimal kini sudah kembali ke level terbaiknya," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Baca Juga:

Satu-satunya catatan datang dari Ramon Tanque. Penyerang asal Brasil tersebut belum bisa mengikuti sesi latihan resmi bersama tim.

Di luar itu, Hodak memastikan anak asuhnya berada dalam kondisi prima.

Bojan Hodak memberikan peringatan serius menjelang laga Persib Bandung vs Malut United.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI