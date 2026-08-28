Persib Bandung vs Manila Digger: Igor Tolic Ungkap Ancaman yang Bisa Bikin Celaka

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengingatkan timnya untuk berhati-hati saat menjamu Manila Digger pada playoff AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Duel Persib vs Manila Digger akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026).

Persib memang memiliki pengalaman mengalahkan wakil Filipina tersebut dengan skor 2-1 pada musim lalu.

Persib Kesulitan Memantau Manila Digger

Namun, Igor Tolic mengingatkan Marc Klok dan kawan-kawan bahwa pertandingan kali ini tetap memiliki potensi menyulitkan.

Salah satu persoalan yang dihadapi Persib ialah keterbatasan informasi mengenai perkembangan terbaru Manila Digger.

Beberapa laga persahabatan mereka digelar secara tertutup sehingga tim pelatih Pangeran Biru tidak bisa mempelajari permainan lawan secara maksimal.

Meski demikian, Tolic tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan. Tim pelatih tetap mengandalkan rekaman pertandingan sebelumnya untuk membaca karakter permainan Manila Digger.

"Kami tidak memiliki banyak informasi tentang mereka. Namun, kami mencoba mendapatkan gambaran dari pertandingan tahun lalu dan pertemuan sebelumnya. Kami juga mempelajari profil pemain yang mereka miliki sekarang," jelasnya.