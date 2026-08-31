Persib Bandung vs Manila Digger: Ikwan Ali Tanamal Siap Buktikan Sesuatu

jpnn.com - Ikwan Ali Tanamal berada di ambang momen penting bersama Persib Bandung.

Duel melawan Manila Digger pada playoff AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27 berpotensi menjadi debutnya di ajang resmi bersama Pangeran Biru.

Duel Persib vs Manila Digger akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026) malam WIB.

Momen Spesial Ikwan

Ikwan tidak ingin kesempatan tersebut hanya menjadi pelengkap perjalanan kariernya.

Setelah sebelumnya menjalani masa peminjaman di Persis Solo, pemain kelahiran Cibinong itu ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad Persib.

Apalagi, laga kontra Manila Digger juga menawarkan pengalaman berbeda. Jika mendapat kepercayaan Igor Tolic, Ikwan akan langsung merasakan atmosfer kompetisi antarklub Asia.

"Ini tentu menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi saya. Saya baru pertama kali merasakan pertandingan seperti ini di level Asia."

"Kalau diberi kesempatan, saya ingin membantu tim dan memberikan kontribusi terbaik agar Persib mendapatkan hasil positif," ucapnya.