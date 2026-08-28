Persib Bandung vs Manila Digger: Mariano Peralta Bongkar Satu Ancaman Besar

jpnn.com - Persib Bandung tidak boleh terlena saat menjamu Manila Digger pada playoff AFC Champions League (ACL) Two 2026/27.

Duel Persib vs Manila Digger akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026).

Bomber Persib Mariano Peralta menilai wakil Filipina tersebut memiliki motivasi kuat untuk melanjutkan perjalanan di kompetisi antarklub Asia.

Manila Digger Datang dengan Ambisi Besar

Kondisi itu membuat Maung Bandung diprediksi menghadapi pertandingan yang tidak mudah.

"Kami tahu mereka adalah tim yang bagus. Pertandingan nanti akan sangat sulit. Selain itu, mereka juga memiliki kesempatan untuk lolos ke Champions (ACL Two)," jelasnya.

Peralta melihat Manila Digger datang dengan tujuan yang sama seperti Persib, yakni merebut tiket menuju fase berikutnya. Karena itu, Maung Bandung harus menjaga konsentrasi sejak pertandingan dimulai.

Peralta Soroti Motivasi Lawan

Pemain asal Argentina itu juga menilai persiapan Persib sudah berjalan sesuai rencana. Tim pelatih memberikan porsi latihan yang cukup padat untuk memastikan kondisi pemain berada di level terbaik.

"Kami menjalani persiapan yang sangat baik. Beberapa hari terakhir diisi latihan dengan intensitas tinggi."