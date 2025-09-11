Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Eliano Reijnders Bawa Harapan Baru

jpnn.com - Eliano Reijnders akhirnya mengikuti sesi latihan pertama dengan Persib Bandung di di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/9/2025).

Kehadiran Reijnders menambah optimisme Pangeran Biru menjelang duel krusial melawan Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League di GBLA, Jumat (12/9/2025).

Harapan Baru dari Eliano Reijnders

Pemain yang sebelumnya memperkuat PEC Zwolle itu tampak bersemangat melahap setiap menu latihan.

"Saya senang akhirnya bisa bergabung dengan tim. Latihan pertama ini berjalan baik, dan saya merasa sudah mulai menyatu dengan suasana di sini,” ungkap Reijnders.

Keterlambatan bergabungnya Reijnders tak lepas dari panggilan Timnas Indonesia.

Pesepak bola 24 tahun itu baru saja menyelesaikan agenda FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Fokus Hadapi Persebaya

Kini, fokus Reijnders sepenuhnya tertuju pada debutnya bersama Persib. Dia berpotensi langsung diturunkan menghadapi Persebaya, laga yang diprediksi akan berlangsung sengit di hadapan puluhan ribu Bobotoh.

Kehadiran Reijnders pun disambut antusias mengingat Persib tengah berupaya bangkit setelah hasil yang belum stabil di awal musim Super League 2025/26.(persib/mcr15/jpnn)