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Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Igor Tolic Bongkar Hal yang Paling Ditakuti

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Igor Tolic Bongkar Hal yang Paling Ditakuti
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Pelatih Persib Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi Persebaya Surabaya pada final Piala Presiden 2026.

Menurut jadwal, duel Persib vs Persebaya akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026) malam WIB.

Alih-alih membicarakan peluang mengangkat trofi, Pelatih Persib Igor Tolic justru memilih mengingatkan para pemainnya tentang ancaman yang dimiliki Bajul Ijo.

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Juru taktik asal Kroasia itu menilai satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal.

"Persebaya mempunyai banyak pemain yang berbahaya. Mereka nyaman bertahan dengan blok rendah, lalu langsung menyerang begitu lawan kehilangan konsentrasi. Selain itu, situasi bola mati mereka juga sangat efektif," jelasnya.

Meski tetap memasang kewaspadaan tinggi, Tolic mengakui Persib memiliki bekal yang cukup menjanjikan untuk menghadapi Persebaya.

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Produktivitas lini depan menjadi salah satu alasannya. Uilliam Barros dan Balsa Sekulic sama-sama telah mengoleksi tiga gol sepanjang turnamen sehingga memberi banyak pilihan di sektor serang.

Kini, semua bergantung pada bagaimana Persib mampu meminimalkan kesalahan.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengungkap ancaman terbesar yang dimiliki Persebaya Surabaya menjelang final Piala Presiden 2026.

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