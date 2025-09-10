menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Pangeran Biru Siapkan Jawaban untuk Bobotoh

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Pangeran Biru Siapkan Jawaban untuk Bobotoh

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Pangeran Biru Siapkan Jawaban untuk Bobotoh
Skuad Persib Bandung. Foto: Persib

jpnn.com - Persib Bandung bertekad mengakhiri tren kurang apik pada pekan awal BRI Super League 2025/26.

Sejauh ini, Pangeran Biru hanya mampu meraih empat poin dari tiga pertandingan, sebuah catatan yang belum sesuai dengan ekspektasi Bobotoh.

Kesempatan untuk bangkit datang pada pekan kelima saat Persib menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025).

Persib Bertekad Bangkit

Laga ini diprediksi sarat gengsi sekaligus jadi ujian penting bagi skuad asuhan Bojan Hodak.

Gelandang Persib Rosembergne “Berguinho” da Silva menilai jeda kompetisi FIFA Matchday memberi ruang untuk memperbaiki kelemahan tim.

Menurutnya, seluruh pemain kini berada dalam kondisi lebih solid, baik dari segi fisik maupun kekompakan di lapangan.

"Jeda kompetisi ini sangat membantu kami untuk membenahi hal-hal yang sebelumnya berjalan kurang baik. Kami semua yakin kemenangan akan kembali datang," ucap pemain impor asal Brasil itu.

Beri Jawaban untuk Bobotoh

Berguinho menambahkan komposisi tim musim ini tergolong ideal dengan kombinasi pemain lokal dan asing yang makin padu.

Persib Bandung akan menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League.

