menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung vs Persija Jakarta: Beckham Putra Kirim Sinyal Penting, Apa Itu?

Persib Bandung vs Persija Jakarta: Beckham Putra Kirim Sinyal Penting, Apa Itu?

Persib Bandung vs Persija Jakarta: Beckham Putra Kirim Sinyal Penting, Apa Itu?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Winger Persib Bandung Beckham Putra. Foto: Persib.

jpnn.com - Beckham Putra mengirim sinyal penting menjelang duel sarat gengsi antara Persib Bandung vs Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026).

Beckham Putra Siap Kembali Perkuat Persib

Menjelang laga tersebut, Beckham mengindikasikan kesiapannya untuk kembali tampil setelah sempat diragukan akibat cedera.

Baca Juga:

Sebelumnya, pemain yang karib disapa Etam itu mengalami cedera saat Persib menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya pada 5 Januari 2026.

Kini, proses pemulihan berjalan positif dan membuka peluang besar bagi Beckham untuk kembali merumput di laga klasik akhir pekan ini.

Beckham menegaskan dirinya siap tampil habis-habisan demi membantu Persib meraih kemenangan di hadapan Bobotoh.

Baca Juga:

"Ya, antusiasmenya hampir sama saja seperti pertandingan sebelumnya. Yang terpenting kami bisa memenangkan pertandingan di momen ini," ucap pemilik empat caps di Timnas Indonesia itu.

Beckham Putra Tak Gentar Hadapi Persija

Selain kesiapan fisik, Beckham juga menyinggung tekanan besar yang selalu hadir ketika Persib berhadapan dengan Persija.

Beckham Putra mengirim sinyal penting menjelang duel sarat gengsi antara Persib Bandung vs Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI