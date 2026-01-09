Persib Bandung vs Persija Jakarta di Tengah Rekor yang Jomplang

jpnn.com - Duel panas antara Persib Bandung vs Persija Jakarta akan menghiasi pekan ke-17 BRI Super League 2025/2026.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026).

Partai bertajuk El Clasico Indonesia itu menjadi salah satu laga yang paling dinanti penggemar sepak bola Tanah Air.

Persib dan Persija saat ini sama-sama mengoleksi 35 poin, bersaing ketat di posisi kedua dan ketiga klasemen BRI Super League.

Namun, meski secara angka keduanya hampir seimbang, sejarah pertemuan kedua tim memberikan sedikit keunggulan psikologis bagi Maung Bandung.

Dalam empat pertemuan terakhir, Persib belum pernah merasakan kekalahan dari Persija.

Maung Bandung menang dua kali dan dua kali imbang kontra Macan Kemayoran.

Yang menarik, dua kemenangan itu didapat saat Persib menjamu Persija di Bandung.