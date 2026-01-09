menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung vs Persija Jakarta: Teja Paku Alam Tak Mau Terpeleset Lagi

Persib Bandung vs Persija Jakarta: Teja Paku Alam Tak Mau Terpeleset Lagi

Persib Bandung vs Persija Jakarta: Teja Paku Alam Tak Mau Terpeleset Lagi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam sudah menyiapkan fokusnya untuk pertandingan melawan Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League.

Menurut jadwal, laga Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026).

Teja ingin segera bangkit setelah hasil mengecewakan melawan Persik Kediri.

Baca Juga:

Pada laga sebelumnya, Persib harus puas bermain imbang 1-1 dalam lawatannya ke markas tim berjuluk Macan Putih itu.

Pelajaran dari Pertandingan Melawan Persik

Teja menegaskan hasil imbang itu menjadi bahan evaluasi penting.

Fokusnya kini ialah tampil maksimal melawan Persija demi menjaga Persib tetap berada di papan atas.

Baca Juga:

"Ya, yang pasti kami harus terus belajar."

"Pertandingan sebelumnya kami kehilangan dua poin, kami harus memperbaiki untuk lebih fokus di pertandingan selanjutnya," ucap mantan kiper Sriwijaya FC itu.

Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam sudah menyiapkan fokusnya untuk pertandingan melawan Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI