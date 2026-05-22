Persib Bandung vs Persijap Jepara: Bojan Hodak Masih Mengingat Luka Lama

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menaruh perhatian khusus kepada Persijap Jepara menjelang laga pemungkas BRI Super League 2025/26.

Duel Persib vs Persijap akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).

Maung Bandung saat ini masih memimpin klasemen Super League dengan 78 poin, unggul dua angka dari pesaing terdekatnya, yakni Borneo FC yang duduk di posisi kedua.

Dengan satu pertandingan tersisa, Persib cukup mengamankan hasil imbang untuk menasbihkan diri sebagai kampiun.

Namun, Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan timnya belum boleh merasa aman.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, Persijap bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata, terlebih tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu sempat membuat Persib tumbang pada putaran pertama.

"Pemain harus siap seratus persen karena Persijap adalah tim yang bagus."

"Mereka lebih baik daripada Borneo, mereka memiliki beberapa hasil bagus dalam beberapa pertandingan terakhir. Jadi mereka pasti berbahaya," jelasnya.