Persib Bandung vs Persik Kediri: Bojan Hodak Mencium Ancaman Tim Tamu

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mencium aroma bahaya dari Persik Kediri.

Persib dan Persik akan salih bentrok pada pekan ke-25 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persik akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (9/3/2026) malam WIB.

Meski Persib tampil di kandang sendiri, Hodak menilai pertandingan tidak akan berjalan mudah.

Menurutnya, setiap tim yang datang ke Bandung biasanya tampil dengan motivasi berlipat untuk mencuri hasil positif.

Hodak juga mengingat kembali pertemuan pertama kedua tim musim ini.

Saat itu, Persib hanya mampu membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 1-1 di kandang Persik.

"Saya pikir setiap lawan yang datang ke GBLA akan memberikan 100 persen kemampuannya."