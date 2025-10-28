Persib Bandung vs Persis Solo: Bojan Hodak Buktikan Insting Tajamnya
jpnn.com - Di tengah jadwal padat yang membayangi, Persib Bandung kembali menunjukkan mental juara. Pangeran Biru tampil menggigit saat menjamu Persis Solo pada pekan ke-10 BRI Super League.
Pertandingan Persib vs Persis di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025) malam WIB, berakhir dengan skor 2-0.
Kemenangan ini terasa istimewa, bukan hanya karena diraih dengan kerja keras, tetapi juga menunjukkan kejeniusan taktik dari sang pelatih, Bojan Hodak.
Insting Tajam Bojan Hodak
Juru taktik asal Kroasia itu sukses mengatur ulang formasi dan menjaga intensitas permainan timnya meski kehilangan Luciano Guaychocea yang diganjar kartu merah pada menit ke-28.
"Kita tahu jadwal sangat padat, antara Super League dan AFC Champions League Two. Jadi, rotasi pemain itu wajib agar performa tetap terjaga," ucap Hodak.
'Korbankan' Saddil Ramdani
Namun, di balik kemenangan itu, ada keputusan besar yang sempat menimbulkan pertanyaan publik.
Hodak memilih menarik Saddil Ramdani, yang sebenarnya tampil cukup agresif di awal laga, untuk memasukkan Adam Alis guna memperkuat lini tengah.
"Tentunya ada pemain yang kecewa dengan keputusan itu. Saya tahu Saddil ingin terus bermain, tetapi ini soal taktik."
Meski bermain dengan 10 pemain, Persib Bandung tetap tampil garang dan menang 2-0 atas Persis Solo. Ada insting tajam Bojan Hodak.
