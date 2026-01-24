Persib Bandung Vs PSBS Biak: Begini Ambisi Teja Paku Alam
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung kini berada di bawah Borneo FC dan memiliki poin yang sama dengan Persija Jakarta.
Itu setelah Borneo FC dan Persija sama-sama meraih kemenangan di pekan ke-18 Super League, sementara Persib belum merumput.
Si Maung Bandung baru melakoni laga pekan ke-18 dengan menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (25/1).
Jika pengin menyalip Borneo FC, Persib Bandung wajib menang.
Pria di bawah mistar Persib Teja Paku Alam menyatakan kesiapan timnya menghadapi PSBS.
"Kami siap. Pertandingan pertama putaran kedua ini, kami akan berusaha untuk meraih hasil terbaik," kata Teja.
Pada putaran pertama, Teja tampil dalam 15 laga selama 1.350 menit. Ketika mengalahkan PSBS Biak di kandangnya pada putaran pertama, Teja juga dipercaya mengawal gawang Persib.
Namun, Teja mengatakan, kemenangan saat itu bukan acuan timnya untuk laga mendatang.
Persib Bandung kini berada di bawah Borneo FC. Tak percaya? Cek klasemen Super League di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persija Jakarta Hajar Madura United, Mauricio Souza Ungkap Hal yang Belum Sempurna
- Persija 2 Vs 0 Madura United: Macan Kemayoran Kembali ke Jalur Kemenangan
- Shayne Pattynama Resmi Gabung Persija Jakarta, Dikontrak 2,5 Tahun
- Persis Solo Keok, Borneo FC Gusur Persib Bandung
- Persija Jakarta Resmi Gaet Shayne Pattynama, Bakal Diperkenalkan di Hadapan The Jakmania
- Persija Jakarta Pincang, Dony Pamungkas Ungkap Modal Macan Kemayoran