Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta: Bojan Hodak Kasih Kode Bahaya

jpnn.com - Persib Bandung membawa modal besar saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ke-31 BRI Super League 2025/26.

Menurutu jadwal, pertandingan Persib vs PSIM akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/5/2026).

Maung Bandung menyambut laga ini sebagai pemuncak klasemen, setelah sempat tergusur oleh Borneo FC.

Persib mampu menunjukkan mental kuat saat membalikkan keadaan dan mencuri kemenangan di markas Bhayangkara FC.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui kondisi ruang ganti kini dipenuhi energi positif.

Hasil dan performa di laga terakhir menjadi pemicu utama meningkatnya kepercayaan diri para pemain.

"Atmosfer (tim) sedang bagus karena hasil pertandingan terakhir," jelasnya.

Meski secara peringkat jauh lebih baik dari PSIM, Persib tak mau jemawa.