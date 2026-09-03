Persib Bandung vs PSM Makassar: Danijel Loncar Sudah Tidak Sabar Merasakan Ini
jpnn.com - Ada satu hal yang paling dinantikan Danijel Loncar menjelang pertandingan Persib Bandung melawan PSM Makassar pada pekan pertama Super League 2026/27.
Bukan sekadar menjalani debut di Liga Indonesia, bek asal Kroasia itu ingin merasakan langsung atmosfer Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
Duel Persib vs PSM akan berlangsung pada Minggu (6/9/2026).
Menantikan Dukungan Bobotoh
Bagi Loncar, kesempatan tampil di depan Bobotoh menjadi pengalaman yang sudah ditunggunya sejak bergabung dengan Maung Bandung.
"Saya sangat antusias melihat dukungan besar dari para suporter. Saya ingin segera merasakan atmosfer stadion dan menikmati momen bersama mereka ketika pertandingan berlangsung," ucapnya.
Antusiasme tersebut menjadi salah satu alasan Loncar begitu cepat menerima tawaran Persib.
Sebelum mengambil keputusan, pemain berusia 29 tahun itu lebih dahulu berbicara dengan dua pemain asal Balkan yang sudah bergabung Persib Bandung, Luka Menalo dan Balsa Sekulic.
Keduanya memberikan gambaran positif tentang lingkungan Persib dan membuat Loncar makin yakin untuk datang.
Ada satu hal yang paling dinantikan Danijel Loncar menjelang pertandingan Persib Bandung melawan PSM Makassar pada pekan pertama Super League 2026/27.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Makan Konate Pimpin Isenmulang Kalteng FC Bidik Poin di Kanjuruhan, Arema Wajib Waspada
- Isenmulang Kalteng FC Berani Tantang Arema FC, Target Besar Dibawa ke Kanjuruhan
- Umuh Muchtar: Yang Penting Persib Dapat Tiga Poin
- 5 Hal Buruk yang akan Menyulitkan Persib Musim Ini
- Marc Klok Puji Skuad Persib Bandung, tapi Ada Masalah yang Tak Boleh Diabaikan
- Danijel Loncar Tak Pikir Panjang Gabung Persib Bandung, Ternyata Ini Alasannya