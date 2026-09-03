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Persib Bandung vs PSM Makassar: Danijel Loncar Sudah Tidak Sabar Merasakan Ini

Persib Bandung vs PSM Makassar: Danijel Loncar Sudah Tidak Sabar Merasakan Ini
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Pemain baru Persib, Danijel Loncar. Foto: Persib.

jpnn.com - Ada satu hal yang paling dinantikan Danijel Loncar menjelang pertandingan Persib Bandung melawan PSM Makassar pada pekan pertama Super League 2026/27.

Bukan sekadar menjalani debut di Liga Indonesia, bek asal Kroasia itu ingin merasakan langsung atmosfer Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Duel Persib vs PSM akan berlangsung pada Minggu (6/9/2026).

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Menantikan Dukungan Bobotoh

Bagi Loncar, kesempatan tampil di depan Bobotoh menjadi pengalaman yang sudah ditunggunya sejak bergabung dengan Maung Bandung.

"Saya sangat antusias melihat dukungan besar dari para suporter. Saya ingin segera merasakan atmosfer stadion dan menikmati momen bersama mereka ketika pertandingan berlangsung," ucapnya.

Antusiasme tersebut menjadi salah satu alasan Loncar begitu cepat menerima tawaran Persib.

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Sebelum mengambil keputusan, pemain berusia 29 tahun itu lebih dahulu berbicara dengan dua pemain asal Balkan yang sudah bergabung Persib Bandung, Luka Menalo dan Balsa Sekulic.

Keduanya memberikan gambaran positif tentang lingkungan Persib dan membuat Loncar makin yakin untuk datang.

Ada satu hal yang paling dinantikan Danijel Loncar menjelang pertandingan Persib Bandung melawan PSM Makassar pada pekan pertama Super League 2026/27.

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