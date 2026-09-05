Persib Bandung vs PSM Makassar: Marc Klok Ingin Bayar Kerinduan Bobotoh

jpnn.com - Kerinduan Bobotoh untuk kembali menyaksikan Persib Bandung di kompetisi resmi bakal terobati. Pangeran Biru segera membuka perjalanan di Super League 2026/27 dengan menjamu PSM Makassar.

Pertandingan Persib vs PSM akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026) pukul 19.00 WIB.

Gelandang Persib Marc Klok menyadari ada antusiasme besar yang menyertai pertandingan pertama.

"Game pertama di musim selalu spesial karena kick-off, banyak orang antusias menyambut liga kembali. Bandung juga, semua orang di sini mau nonton bola dan akhirnya kami kembali besok," ucapnya.

Bayar Kerinduan Bobotoh

Bagi Klok, kehadiran Bobotoh bukan sekadar pelengkap pertandingan. Dukungan dari tribune diharapkan bisa menjadi tambahan energi bagi Persib ketika menghadapi PSM.

Karena itu, Klok ingin timnya memberikan sesuatu yang bisa membuat suporter pulang dengan perasaan puas.

Kemenangan pada laga pembuka dinilai penting untuk membangun keyakinan Persib menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.

"Kami mau kick off dengan start yang bagu, untuk confidence, untuk percaya diri, dan untuk semua Bobotoh yang rindu," tegasnya.