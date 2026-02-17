Persib Bandung vs Ratchaburi FC, Federico Barba Minta Bantuan Bobotoh
jpnn.com, BANDUNG - Peluang Persib Bandung olos ke perempat final AFC Champions League Two (ACL 2) memang masih terbuka. Namun, secara psikologis, tekanan yang dihadapi Maung Bandung jelas tidak ringan.
Kekalahan 0 - 3 di leg pertama membuat Persib wajib menang dengan selisih empat gol saat menjamu Ratchaburi FC di leg kedua pada Rabu (18/2), di Stadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
Di tengah situasi penuh tekanan itu, bek Persib, Federico Barba memastikan timnya tetap menyimpan keyakinan untuk membalikkan keadaan.
"Namun, seperti apa yang saya katakan setelah laga kemarin. Kami percaya, karena memang kami melakukan banyak kesalahan."
"Tapi kami juga bisa mendapatkan banyak peluang untuk mencetak gol," kata Barba dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Selasa (17/2).
Menurutnya, hasil leg pertama bukan sepenuhnya cerminan kekuatan Persib.
Dia menilai timnya memiliki peluang yang cukup, hanya saja gagal memaksimalkannya.
Hal itulah yang membuat para pemain merasa kecewa sekaligus termotivasi untuk membuktikan diri di leg kedua.
Harapan bek Persib Federico Barba yang berupaya bangkit di leg kedua ACL 2 melawan Ratchaburi FC. Siap kejar empat gol.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Bandung Dicukur Ratchaburi FC, Federico Barba Bicara Soal Harapan
- Drama Federico Barba Berakhir, Keputusan untuk Persib Bandung Akhirnya Diambil
- Nasib Federico Barba Sudah Jelas, Bobotoh Bisa Tersenyum
- Bojan Hodak Angkat Bicara soal Rumor Federico Barba Hengkang dari Persib Bandung
- Persik vs Persib: Maung Bandung Kemungkinan Tanpa Federico Barba & Eliano Reijnders
- Persib vs PSM: Ramon Tanque Absen, Ban Kapten Kembali Milik Federico Barba