Persib Bandung vs Ratchaburi FC, Federico Barba Minta Bantuan Bobotoh

jpnn.com, BANDUNG - Peluang Persib Bandung olos ke perempat final AFC Champions League Two (ACL 2) memang masih terbuka. Namun, secara psikologis, tekanan yang dihadapi Maung Bandung jelas tidak ringan.

Kekalahan 0 - 3 di leg pertama membuat Persib wajib menang dengan selisih empat gol saat menjamu Ratchaburi FC di leg kedua pada Rabu (18/2), di Stadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Di tengah situasi penuh tekanan itu, bek Persib, Federico Barba memastikan timnya tetap menyimpan keyakinan untuk membalikkan keadaan.

"Namun, seperti apa yang saya katakan setelah laga kemarin. Kami percaya, karena memang kami melakukan banyak kesalahan."

"Tapi kami juga bisa mendapatkan banyak peluang untuk mencetak gol," kata Barba dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Selasa (17/2).

Menurutnya, hasil leg pertama bukan sepenuhnya cerminan kekuatan Persib.

Dia menilai timnya memiliki peluang yang cukup, hanya saja gagal memaksimalkannya.

Hal itulah yang membuat para pemain merasa kecewa sekaligus termotivasi untuk membuktikan diri di leg kedua.