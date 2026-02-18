Persib Bandung vs Ratchaburi FC: Pangeran Biru Mengusung Amarah

jpnn.com - Atmosfer panas mulai terasa menjelang laga Persib Bandung kontra Ratchaburi FC pada leg kedua 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Ratchaburi FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2/2026) malam WIB.

Tertinggal agregat 0-3 dari leg pertama, Pangeran Biru -julukan Persib- tetap menatap laga ini dengan keyakinan penuh.

Tekanan besar justru dipandang sebagai pemantik semangat untuk membalikkan situasi di hadapan ribuan Bobotoh.

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan bahwa kondisi mental para pemain berada dalam level yang tepat.

Dia menyebut kekecewaan usai kekalahan sebelumnya telah diolah menjadi dorongan kuat untuk tampil lebih baik.

"Rasa tidak puas muncul karena tim merasa seharusnya bisa berbuat lebih banyak pada laga pertama," ucap Hodak.

Juru taktik asal Kroasia itu melihat ruang ganti Persib telah melakukan evaluasi menyeluruh.