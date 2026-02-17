menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung vs Ratchaburi FC: Terpojok, Bojan Hodak Mengandalkan Ini!

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi tantangan berat saat menjamu Ratchaburi FC pada leg kedua 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Ratchaburi FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2/2026).

Maung Bandung dituntut tampil tanpa kompromi demi menjaga peluang bertahan di kompetisi kasta kedua antarklub Asia itu.

Baca Juga:

Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan timnya akan bermain dengan pendekatan berbeda pada pertandaingan nanti.

Pria asal Kroasia itu hasil buruk pada pertemuan pertama menjadi bahan evaluasi serius bagi tim pelatih.

Menurut Hodak, performa Persib pada leg pertama tidak mencerminkan potensi sebenarnya.

Baca Juga:

Banyaknya kesalahan membuat permainan tim keluar dari rencana yang telah disiapkan sejak awal.

"Pertandingan pertama, kami membuat terlalu banyak kesalahan."

