menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Persib Bandung vs Ratchaburi: Statistik Memihak, tetapi Realitas Menantang Pangeran Biru

Persib Bandung vs Ratchaburi: Statistik Memihak, tetapi Realitas Menantang Pangeran Biru

Persib Bandung vs Ratchaburi: Statistik Memihak, tetapi Realitas Menantang Pangeran Biru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Duel Persib Bandung (jersei biru) di markas Ratchaburi FC (jersei oranye). Foto: Persib.

jpnn.com - Catatan kandang impresif menjadi modal penting Persib Bandung menjelang jumpa Ratchaburi FC pada leg kedua 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Namun, rekor tersebut datang bersamaan dengan tantangan terberat musim ini, yakni membalikkan defisit tiga gol dari klub asal Thailand itu.

Menurut jadwal, partai krusial Persib vs Ratchaburi FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2/2026) malam.

Baca Juga:

Sepanjang musim, Pangeran Biru -julukan Persib- nyaris tak tersentuh ketika bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

Di kompetisi domestik, sepuluh laga kandang Super League selalu berakhir dengan kemenangan.

Adapun di ACL 2, Maung Bandung mencatat dua kemenangan dan satu hasil imbang dari tiga pertandingan di GBLA.

Baca Juga:

Tak hanya itu, lini pertahanan Persib juga menunjukkan konsistensi tinggi.

Sejak kemenangan 3-1 atas Borneo FC pada awal Desember, gawang yang dijaga Teja Paku Alam selalu bersih dalam empat laga kandang berikutnya

Rekor GBLA menjanjikan, tetapi Persib Bandung harus menembus batas yang belum pernah dicapai

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI