jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic memiliki alasan untuk percaya diri menjelang pertandingan melawan Shan United pada lanjutan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27.

Duel Persib vs Shan United akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026), pukul 19.00 WIB.

Sejak menukangi Persib, Igor Tolic belum pernah gagal membawa timnya menang saat menghadapi klub luar negeri.

Rekor Impresif Persib

Persib mengawali perjalanan di Shopee Cup dengan kemenangan 3-1 di markas klub Tailan Port FC.

Hasil tersebut menjadi modal bagi Persib untuk memburu tiga poin berikutnya.

"Keberhasilan meraih tiga poin pada pertandingan pertama harus menjadi motivasi bagi kami. Sekarang, kesempatan bermain di hadapan pendukung sendiri harus dimanfaatkan untuk kembali mendapatkan hasil positif," ucap Tolic.

Shan United Bukan Lawan yang Mudah

Meski memiliki modal bagus, Tolic tidak ingin Persib memandang sebelah mata Shan United.

Berdasarkan analisisnya, klub Myanmar tersebut berani melibatkan banyak pemain saat melancarkan serangan.