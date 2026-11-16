Persib Bandung vs Shan United: Luka Menalo Ingin Ulangi Momen Spesial

jpnn.com - Luka Menalo tidak sekadar ingin membawa Persib Bandung meraih kemenangan atas Shan United dalam laga lanjutan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026.

Menalo memiliki kenangan manis di kompetisi antarklub Asia Tenggara tersebut dan ingin kembali memberikan kontribusi besar bagi Maung Bandung.

Persib dijadwalkan menjamu Shan United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026).

Menalo pun mengakui pertandingan tersebut menjadi kesempatan untuk mengulang penampilan istimewanya bersama Persib.

Luka Menalo Belum Punya Banyak Informasi soal Shan United

Meski pertandinga makin dekat, Menalo mengungkapkan bahwa dirinya belum mengantongi informasi lengkap mengenai kekuatan klub asal Myanmar itu.

Persib masih memiliki waktu untuk mempelajari permainan Shan United melalui analisis tim pelatih.

"Ya, kami belum menonton pertandingan mereka dan belum memiliki informasi yang cukup tentang mereka," ucapnya.

"Namun, dalam beberapa hari ke depan, kami akan melihat dan menganalisis mereka. Saya rasa tidak akan ada masalah berarti."