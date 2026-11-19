jpnn.com - Persib Bandung tidak ingin kehilangan fokus saat jumpa Shan United dalam lanjutan ASEAN Club Championship (ACC) atau Shopee Cup 2026/27.

Marc Klok menegaskan Persib harus memiliki mentalitas juara ketika menghadapi siapa pun.

Skuad Pangeran Biru -julukan Persib- dijadwalkan menjamu wakil Myanmar tersebut di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026).

Persaingan Shopee Cup

Klok menilai persaingan Shopee Cup cukup ketat karena setiap peserta merupakan juara di negaranya masing-masing

"Di kompetisi ini, kami menghadapi banyak tim yang pernah menjadi juara di negara masing-masing. Karena itu, tidak ada pertandingan yang bisa dianggap mudah," ucap Klok.

Meski mengincar kemenangan, Persib tidak bisa menganggap pertandingan melawan Shan United sebagai laga yang mudah.

"Seperti yang kami katakan sebelumnya, kami tahu bahwa kompetisi ini, Shopee Cup adalah sebuah liga dan turnamen dengan banyak tim juara di Asia Tenggara. Jadi tidak ada pertandingan yang mudah," imbuhnya.

Bagi Klok, menghadapi tim-tim berstatus juara membutuhkan kesiapan dan rasa hormat