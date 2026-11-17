Persib Bandung vs Shan United: Teja Paku Alam Ungkap Rencana Igor Tolic
jpnn.com - Persib Bandung memiliki pekerjaan rumah sebelum menjamu Shan United pada lanjutan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026.
Kiper Persib Teja Paku Alam mengakui informasi mengenai kekuatan Shan United belum banyak diketahui para pemain.
Menurut jadwal, Persib akan menjamu Shan United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026).
Tim Pelatih Siapkan Materi
Shan United menjadi lawan yang perlu dipelajari Persib secara lebih mendalam.
Penjaga gawang berusia 32 tahun itu mengaku belum memahami kualitas dan karakter permainan tim asal Myanmar tersebut.
Teja memperkirakan Igor Tolic bersama jajaran tim kepelatihan akan menyiapkan rekaman pertandingan Shan United untuk dipelajari para pemain.
"Ya, sebelumnya saya belum tahu juga kekuatannya gimana. Mungkin besok Coach Igor bakal memberikan kami video, mungkin secara bersama-sama," ucapnya.
Persib Mulai Pelajari Strategi Permainan
Di sisi lain, Teja memastikan tim tidak hanya menunggu materi analisis. Persib sudah mulai menjalani latihan taktik sebagai bagian dari persiapan menghadapi Shan United.
Persib Bandung memiliki pekerjaan rumah sebelum menjamu Shan United pada lanjutan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026.
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