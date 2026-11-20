jpnn.com - Persib Bandung memperpanjang catatan buruk Shan United saat berhadapan dengan klub Indonesia.

Maung Bandung melibas wakil Myanmar itu dengan skor telak 6-0 dalam lanjutan Grup B ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026).

Hasil tersebut membuat Shan United belum mampu memutus tren negatifnya setiap bertemu tim asal Indonesia.

Shan United Selalu Kalah dari Klub Indonesia

Sebelum menghadapi Persib, Shan United sudah lima kali menelan kekalahan dari klub Indonesia.

Catatan itu dimulai saat mereka dua kali takluk dari Persija Jakarta dengan skor 1-3 dan 1-6 pada Piala AFC 2019.

Shan United kemudian menyerah 1-3 dari PSM Makassar di Piala AFC 2020. Pada ASEAN Club Championship 2024/2025, klub yang berbasis di Taunggyi kembali kalah dari PSM dengan skor 3-4.

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Terakhir, Shan United tumbang 1-4 saat menghadapi Dewa United di ASEAN Club Championship 2025.

Persib Pesta Enam Gol

Persib menjadi tim Indonesia berikutnya yang berhasil mengalahkan Shan United. Maung Bandung bahkan menang dengan selisih enam gol tanpa balas.