Persib Belanja Besar Demi Target Asia, Umuh Muchtar Siapkan Kejutan Baru

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali mengumumkan rekrutan anyar dalam perburuan pemain baru.

Ragnar Oratmangoen dan Gakuto Notsuda jadi amunisi baru Persib menjelang musim padat yang akan dijalani tim pada 2026/27.

Sebelumnya, Persib sudah merekrut tiga pemain baru, yakni Gabriel Mutombo, Luka Munelo, dan Sandy Walsh.

Komisaris PT. Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar mengatakan masih ada kejutan lain yang disiapkan manajemen buat para Bobotoh.

Dia meminta Bobotoh untuk tetap tenang dan menunggu pengumuman pemain yang dilakukan pelaku manajemen dalam waktu dekat.

Pemain baru, kata Umuh, akan diumumkan setelah latihan perdana tim yang dilakukan pada Selasa (7/7/2026).

"Oh ya sebentar, nanti setelah tanggal 10 (Juli), tunggu ya, Insya Allah ada kejutan lagi pokoknya Persib," kata Umuh di Bandung, Minggu (5/7).

Umuh menuturkan manajemen berusaha mewujudkan pemain-pemain incaran rekomendasi pelatih Igor Tolic.