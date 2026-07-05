menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Belanja Besar Demi Target Asia, Umuh Muchtar Siapkan Kejutan Baru

Persib Belanja Besar Demi Target Asia, Umuh Muchtar Siapkan Kejutan Baru

Persib Belanja Besar Demi Target Asia, Umuh Muchtar Siapkan Kejutan Baru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali mengumumkan rekrutan anyar dalam perburuan pemain baru. 

Ragnar Oratmangoen dan Gakuto Notsuda jadi amunisi baru Persib menjelang musim padat yang akan dijalani tim pada 2026/27. 

Sebelumnya, Persib sudah merekrut tiga pemain baru, yakni Gabriel Mutombo, Luka Munelo, dan Sandy Walsh.

Baca Juga:

Komisaris PT. Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar mengatakan masih ada kejutan lain yang disiapkan manajemen buat para Bobotoh.

Dia meminta Bobotoh untuk tetap tenang dan menunggu pengumuman pemain yang dilakukan pelaku manajemen dalam waktu dekat.

Pemain baru, kata Umuh, akan diumumkan setelah latihan perdana tim yang dilakukan pada Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

"Oh ya sebentar, nanti setelah tanggal 10 (Juli), tunggu ya, Insya Allah ada kejutan lagi pokoknya Persib," kata Umuh di Bandung, Minggu (5/7).

Umuh menuturkan manajemen berusaha mewujudkan pemain-pemain incaran rekomendasi pelatih Igor Tolic. 

Persib Bandung masih menyiapkan kejutan lain dalam perburuan pemain baru musim 2026/27.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI