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Persib Belum Tutup Bursa Transfer, Umuh Sebut Posisi Kiper Paling Dibutuhkan

Persib Belum Tutup Bursa Transfer, Umuh Sebut Posisi Kiper Paling Dibutuhkan
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Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung belum menutup pintu untuk berburu pemain anyar menjelang bergulirnya musim 2026/2027.

Setelah mendatangkan sejumlah amunisi baru, Maung Bandung kini disebut masih berpotensi melakukan satu perekrutan lagi.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB), Umuh Muchtar memberikan sinyal posisi penjaga gawang bisa menjadi sektor yang mendapat perhatian.

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Menurutnya, Persib kemungkinan membutuhkan tambahan kiper untuk memperkuat kedalaman skuad.

"Kemungkinan kiper yang paling dibutuhkan. Itu menurut saya, tetapi nanti biar pelatih yang menentukan," ujar Umuh saat dihubungi.

Meski sudah memiliki Teja Paku Alam dan kiper muda Fitrah Maulana, Umuh menilai tambahan pemain di bawah mistar masih mungkin diperlukan. Namun, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan tim pelatih.

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Umuh menyebut sampai sekarang belum ada pembicaraan khusus dengan pelatih terkait rencana mendatangkan pemain tambahan setelah Persib merekrut bek Kroasia, Danijel Loncar.

"Belum ada pembicaraan. Nanti pasti ada masukan dari pelatih, apakah meminta pemain lagi atau tidak. Pelatih yang lebih tahu di lapangan," katanya.

Persib Bandung kemungkinan akan mendatangkan pemain baru di bursa transfer. Komisaris PT PBB Umuh Muchtar menyebut kiper menjadi posisi yang dibutuhkan.

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