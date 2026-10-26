Persib Berduka atas Meninggalnya Bobotoh Asal Bogor, Ini Pesan Maung Bandung

jpnn.com - Kabar duka menyelimuti keluarga besar Persib Bandung setelah seorang Bobotoh asal Bogor berinisial ARK meninggal dunia seusai menyaksikan pertandingan Maung Bandung melawan Garudayaksa FC. Persib pun menyampaikan belasungkawa atas kepergian salah satu pendukung setianya tersebut.

Melalui akun Instagram resminya, @persib, pada Senin (26/10/2026), Persib mengungkapkan duka mendalam atas meninggalnya ARK.

Persib turut mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan.

"Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Persib atas kepergian seorang Bobotoh asal Bogor usai menyaksikan laga semalam," tulis Persib.

"Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan," lanjut pernyataan tersebut.

Kepergian ARK menjadi kabar memilukan di tengah kemenangan Persib atas Garudayaksa FC. Dalam pertandingan pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10/2026), Persib menang dengan skor 2-1.

Dua gol kemenangan Persib masing-masing dicetak oleh Mariano Peralta dan Adam Alis.

Sebelumnya, ARK ditemukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM 50, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, pada Minggu malam WIB. Hingga kini, penyebab kematiannya masih didalami oleh pihak kepolisian.