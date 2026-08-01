menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Persib Berharap Semifinal Piala Presiden Digelar di Bandung

Persib Berharap Semifinal Piala Presiden Digelar di Bandung

Persib Berharap Semifinal Piala Presiden Digelar di Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Igor Tolic dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jpnn.com, BANDUNG - Venue semifinal dan final Piala Presiden 2026 masih belum ditentukan.

Sementara sejauh ini, baru Persib dan Arema FC yang dipastikan melaju ke babak semifinal.

Kepastian itu diraih setelah Persib mengalahkan Tampines Rovers FC 1-0, dan Arema FC melibas DPMM FC 2-0.

Baca Juga:

Pelatih Persib Igor Tolic berharap pertandingan semifinal bisa dilaksanakan di Bandung, seperti sekarang.

Menurutnya, statusnya sebagai juara Grup A menguntungkan timnya dari segi venue pertandingan.

"Kita ada dua grup dan kami menjuarai grup. Jadi seharusnya kami tetap bermain di kandang," kata Igor dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026) malam.

Baca Juga:

Igor menjelaskan situasi ini sama ketika mereka lolos ke Championship. Tim juara grup akan tampil di kandang, dan lawan tampil berstatus away. 

"Ketika kita melawan Persija di Bandung, kita bermain di Bandung. Ketika kita bermain jika kita menjadi peringkat kedua di grup dan Persebaya nomor satu, kita yang akan pergi bermain di Persebaya, semuanya normal," ungkapnya.

Berstatus juara Grup A, Persib berharap pertandingan semifinal Piala Presiden digelar di Bandung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI