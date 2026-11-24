jpnn.com - Persib Bandung memiliki peluang memperkukuh posisinya di puncak klasemen Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) saat menjamu FC Seoul di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11/2026).

Duel tersebut menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk memastikan status juara grup lebih awal.

Hasil imbang saja sudah cukup membawa Persib mengamankan posisi teratas meski fase grup masih menyisakan satu pertandingan lagi.

Saat ini, Persib mengoleksi 12 poin setelah menyapu bersih kemenangan dalam empat pertandingan. Skuad asuhan Igor Tolic juga telah memastikan satu tempat di fase gugur.

Adapun FC Seoul duduk di peringkat kedua dengan koleksi enam poin.

Hasil Imbang Cukup untuk Persib

Persib hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan posisi puncak Grup G. Tambahan satu poin akan membuat FC Seoul tidak lagi memiliki peluang untuk menyalip Maung Bandung.

Sebaliknya, kemenangan FC Seoul akan memangkas jarak kedua tim menjadi tiga poin. Dengan masing-masing masih menyisakan satu pertandingan, persaingan memperebutkan posisi teratas tetap terbuka hingga laga terakhir fase grup.

Karena itu, tim asuhan Igor Tolic perlu menjaga konsistensi permainan. Apalagi, posisi juara grup akan memberikan keuntungan tersendiri ketika memasuki babak 16 besar.