menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Berpesta Gol, 2 Pecah Telur, Igor Bicara soal Kaki Pemain

Persib Berpesta Gol, 2 Pecah Telur, Igor Bicara soal Kaki Pemain

Persib Berpesta Gol, 2 Pecah Telur, Igor Bicara soal Kaki Pemain
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Persib bersukacita dalam laga melawan Sabah FC di Gianyar. Foto: Barly Isham/persib

jpnn.com - GIANYAR - Tukang Latih Persib Igor Tolic senang banget pasukannya bisa menundukkan Sabah FC (Malaysia).

Pada laga persahabatan pramusim bertajuk Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (15/8) malam itu, Persib menang 3-0.

Igor mengaku senang lantaran gol yang tercipta merupakan momen pecah telur.

Baca Juga:

Dua pemain anyar Persib, yakni Mariano Peralta dan Luka Menalo (menit 76) sama-sama mencetak gol.

Satu gol lagi dicetak pemain lama, Beckham Putra.

"Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol. Semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol. Gol-gol luar biasa," tutur Tolic.

Baca Juga:

Tolic mengaku timnya masih memiliki kekurangan, tetapi dia memakluminya karena tingginya intensitas latihan yang diberikan tim pelatih dalam Training Camp (TC) ini.

"Latihan kami di beberapa hari terakhir ini sangatlah intensif dan banyak sprint," tutur pelatih dari Kroasia itu.

Persib Bandung mengganyang Sabah FC di Gianyar, Bali. Ada pemain baru yang mencetak gol.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI