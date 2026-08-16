Persib Berpesta Gol, 2 Pecah Telur, Igor Bicara soal Kaki Pemain

jpnn.com - GIANYAR - Tukang Latih Persib Igor Tolic senang banget pasukannya bisa menundukkan Sabah FC (Malaysia).

Pada laga persahabatan pramusim bertajuk Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (15/8) malam itu, Persib menang 3-0.

Igor mengaku senang lantaran gol yang tercipta merupakan momen pecah telur.

Dua pemain anyar Persib, yakni Mariano Peralta dan Luka Menalo (menit 76) sama-sama mencetak gol.

Satu gol lagi dicetak pemain lama, Beckham Putra.

"Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol. Semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol. Gol-gol luar biasa," tutur Tolic.

Tolic mengaku timnya masih memiliki kekurangan, tetapi dia memakluminya karena tingginya intensitas latihan yang diberikan tim pelatih dalam Training Camp (TC) ini.

"Latihan kami di beberapa hari terakhir ini sangatlah intensif dan banyak sprint," tutur pelatih dari Kroasia itu.