Persib Bertempur di Empat Kompetisi, Menyiapkan Pasukan yang Lebih Besar

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung langsung tancap gas pasca-merayakan gelar juara Super League 2025/26.

Tidak punya banyak waktu untuk bersantai, musim depan Maung Bandung akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibanding musim-musim sebelumnya.

Status sebagai juara Super League membawa Persib kembali ke panggung Asia sekaligus membuka peluang tampil di sejumlah kompetisi bergengsi lainnya.

Apabila seluruh agenda berjalan sesuai rencana, Persib berpotensi bermain di empat hingga lima ajang berbeda sepanjang musim 2026/2027.

Kompetisi pertama yang sudah menanti ialah AFC Champions League Two (ACL 2).

Persib dipastikan kembali mewakili Indonesia dan akan memulai perjuangannya di babak playoff melawan Manila Digger yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Agustus 2026.

Targetnya tentu lebih tinggi dibanding musim sebelumnya yang hanya mencapai babak 16 besar.

Pengalaman berhadapan dengan klub-klub Asia menjadi modal berharga bagi Persib untuk tampil lebih konsisten di level internasional.