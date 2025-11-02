Persib Beruntung Melawan 10 Pemain Bali United, Cek Klasemen
jpnn.com - GIANYAR - Peramu Persib Bandung Bojan Hodak mengaku timnya beruntung setelah Bali United harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-69 laga kedua tim pada pekan ke-11 Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (1/11) malam.
Sebelum kartu merah tersebut, Bali United dan Persib Bandung sama-sama tampil agresif, memaksa kiper masing-masing tim jatuh bangun.
Satu-satunya gol dalam laga itu dicetak penyerang Persib Andrew Jung pada menit ke-84.
Hodak mengatakan bahwa atmosfer pertandingan cukup bagus dan kedua tim bermain baik.
Dia mengaku diuntungkan dengan kartu merah Mirza Mustafic pada babak kedua.
"Hingga babak kedua permainan masih 50-50. Setelah Bali United dapat kartu merah, kami bisa memanfaatkannya dengan menciptakan banyak peluang dan akhirnya menjadi gol," kata Hodak.
Kemenangan dari Bali United membuat Persib Bandung hanya berjarak satu poin dari Persija di klasemen Super League.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Johnny Ungkap Penyebab Kekalahan Bali United dari Persib
- Catatan Julio Cesar setelah Persib Mengalahkan Bali United
- Bojan Hodak Bongkar Rahasia di Balik Kemenangan Dramatis Persib atas Bali United
- Bali United vs Persib Bandung: Johnny Jansen Tak Sungkan Puji Bojan Hodak
- Marc Klok Anggap Bali United vs Persib Bandung Bukan Pertarungan Dua Juara
- Bali United vs Persib: Bojan Hodak Ogah Bergantung pada Bocoran dari Eliano Reijnders