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Persib Bidik Kemenangan Kedua di ACL 2, Marc Klok Ungkap Ada Kendala

Persib Bidik Kemenangan Kedua di ACL 2, Marc Klok Ungkap Ada Kendala
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Marc Klok yang tengah. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung mengincar kemenangan kedua secara beruntun di fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Namun, ambisi Maung Bandung mengamankan poin penuh saat menjamu wakil Vietnam, The Cong-Viettel, Rabu (14/10), dibayangi persoalan kebugaran pemain.

Kapten Persib Marc Klok menegaskan timnya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan meraih hasil maksimal di hadapan pendukung sendiri.

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Kemenangan dalam pertandingan yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat itu dinilai penting untuk menjaga momentum positif sekaligus memperbesar peluang Persib melangkah lebih jauh di kompetisi Asia.

"Kami sangat bersemangat untuk menampilkan performa yang baik lagi dan meraih tiga poin di kandang, serta melanjutkan tren yang sangat baik," kata Klok.

"Jika kami bisa mendapatkan dua pertandingan dengan enam poin, itu akan menjadi awal yang luar biasa bagi kami, itulah targetnya," imbuh pemain bernomor punggung 23 tersebut.

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Meski demikian, target kemenangan kedua tidak bisa dikejar dengan mengabaikan kondisi fisik para pemain.

Padatnya agenda pertandingan, termasuk persaingan di Super League 2026/2027, membuat Persib harus berhati-hati dalam menentukan komposisi skuad.

Kapten Persib Marc Klok menargetkan kemenangan kedua di ACL 2 kontra The Cong-Viettel.

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