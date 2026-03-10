menu
Persib Bikin Mental Pemain Persik Hancur di Momen Ini

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persik dikalahkan Persib Bandung dengan skor 3 - 0. dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pertahanan mereka hancur diacak-acak Thom Haye cum suis. 

"Saya pikir kami memainkan pertandingan yang sangat berani di stadion yang sangat sulit, di mana kami menunjukkan permainan sepak bola yang bagus," kata Pelatih Persik Marcos Reina dalam konferensi pers pascalaga, Senin (9/3/2026) malam.

"Kami benar-benar sangat dekat untuk mencetak gol dalam banyak situasi, di mana kami mampu merebut bola dari salah satu tim terbaik di liga dengan pemain-pemain yang luar biasa, tetapi kami kurang memiliki kepribadian," sambungnya.

Pelatih asal Negeri Matador itu mengungkapkan dua penalti yang diterima Persib, adalah awal kekalahan mereka.

Pelanggaran anak asuhnya yang seharusnya tidak boleh terjadi. 

Selain itu, gol ketiga Persib di babak kedua pun menghancurkan mental pemain untuk bisa memenangkan pertandingan. 

"Kami melakukan kesalahan pada dua penalti dan itu adalah hal yang membunuh kami. Kami juga dihancurkan oleh gol ketiga," ucapnya.

Pelatih Persik Marcos Reina bicara mental pemain sempat hancur saat laga melawan Persib. Janjikan evaluasi menjelang laga kontra Persijap Jepara.

