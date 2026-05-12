Persib Bisa Juara di Pekan ke-33 Super League Jika...

BANDUNG - Persib Bandung dan Borneo FC sama-sama memiliki poin 75 di Top 2 klasemen Super League.

Urusan head to head membuat Persib berhak menduduki anak tangga pertama.

Persib bermain imbang 1-1 di kandang Borneo FC, dan menang 3-1 saat main di Bandung.

Jika poin Persib dan Borneo FC tetap sama hingga pekan ke-34 alias terakhir, maka Persib yang menjadi juara. Regulasinya seperti itu; head to head dulu baru selisih gol.

Persib bisa memastikan gelar juara Super League musim ini pada pekan ke-33 dengan syarat mereka menang di kandang PSM Makassar dan Borneo FC kalah di markas Persijap Jepara. (il/jpnn)

Jadwal Pekan ke-33 dan Klasemen Super League

