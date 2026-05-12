Persib Bisa Juara di Pekan ke-33 Super League Jika...
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung dan Borneo FC sama-sama memiliki poin 75 di Top 2 klasemen Super League.
Urusan head to head membuat Persib berhak menduduki anak tangga pertama.
Persib bermain imbang 1-1 di kandang Borneo FC, dan menang 3-1 saat main di Bandung.
Jika poin Persib dan Borneo FC tetap sama hingga pekan ke-34 alias terakhir, maka Persib yang menjadi juara. Regulasinya seperti itu; head to head dulu baru selisih gol.
Persib bisa memastikan gelar juara Super League musim ini pada pekan ke-33 dengan syarat mereka menang di kandang PSM Makassar dan Borneo FC kalah di markas Persijap Jepara. (il/jpnn)
Jadwal Pekan ke-33 dan Klasemen Super League
ileague
Persib bisa memastikan gelar juara Super League musim ini pada pekan ke-33 dengan syarat...
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Fabio Lefundes Simpan Rapat Strategi Borneo FC, Persib Bandung Patut Waspada
- Umuh Muchtar Bongkar Tekanan terhadap Persib saat Lawan Persija, Diprovokasi hingga Diteror Petasan
- Viral Video Keributan Pemain Persija dan Persib, PSSI Belum Mau Ambil Kesimpulan
- Bali United Takluk dari Borneo FC, Ada yang Mengganjal bagi Johnny Jansen
- Persib Bandung Rentan Tersandung di Pekan ke-33 Super League
- Rahasia di Balik Kebangkitan Arema FC Mulai Terkuak