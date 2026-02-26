Persib, Borneo FC, dan Dewa United Menang, Ada yang Terbesar

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menang 5-0 dari Madura United pada pekan ke-23 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2) malam WIB.

"Ini merupakan kemenangan terbesar sepanjang musim ini," bunyi ulasan di halaman Persib.

Gol-gol tuan rumah dicetak Ramon Tanque pada menit 13 dan 33, Uilliam Barros Pereira menit 45+2, Andrew Jung menit 80, serta Frans Putros menit 89.

Persib pun memimpin klasemen dengan mengumpulkan nilai 53, unggul tiga poin dari Persija Jakarta yang berada di posisi kedua.

Baca Juga: Arema FC Tak Gentar Masuk ke Kandang Borneo FC

Pada waktu bersamaan, Borneo FC dan Dewa United juga memetik kemenangan.

Borneo FC mengalahkan tamunya, Arema FC, 3-1 di Stadion Segiri.