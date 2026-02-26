Persib, Borneo FC, dan Dewa United Menang, Ada yang Terbesar
Kamis, 26 Februari 2026 – 23:21 WIB
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menang 5-0 dari Madura United pada pekan ke-23 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2) malam WIB.
"Ini merupakan kemenangan terbesar sepanjang musim ini," bunyi ulasan di halaman Persib.
Gol-gol tuan rumah dicetak Ramon Tanque pada menit 13 dan 33, Uilliam Barros Pereira menit 45+2, Andrew Jung menit 80, serta Frans Putros menit 89.
Persib pun memimpin klasemen dengan mengumpulkan nilai 53, unggul tiga poin dari Persija Jakarta yang berada di posisi kedua.
Pada waktu bersamaan, Borneo FC dan Dewa United juga memetik kemenangan.
Borneo FC mengalahkan tamunya, Arema FC, 3-1 di Stadion Segiri.
Cek klasemen Super League setelah Persib, Borneo FC, dan Dewa United memetik kemenangan.
