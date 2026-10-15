Persib Bungkam Cong Viettel FC, Igor Tolic Puji Semangat Juang & Kekompakan Pemain

jpnn.com - BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic memuji perjuangan pemainnya yang membawa Maung Bandung menang 1-0 atas The Cong-Viettel FC, pada laga kedua Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/10) malam.

Gol kemenangan Persib dicetak Mariano Peralta melalui titik penalti pada menit ke-45.

Igor bangga dengan semangat juang, kekompakan, dan komitmen para pemain yang mengantarkan Persib meraih tiga poin.

Menurut dia, kemenangan atas wakil Vietnam itu tidak terlepas dari kemampuan tim mengeksekusi strategi yang telah disiapkan bersama.

"Saya pikir setelah tiga hari terakhir, ada begitu banyak hal positif di ruang ganti. Para pemain saling berkomunikasi, mengatur permainan. Kami membuat rencana bersama. Mereka turun ke lapangan, kami mengeksekusi rencana tersebut, dan kami menang," kata Igor seusai laga.

Igor mengapresiasi besarnya keinginan para pemain untuk tampil membela tim. Sejumlah pemain yang tengah mengalami cedera bahkan tetap menunjukkan keinginan bermain.

Sikap tersebut mencerminkan kuatnya komitmen dan kebersamaan di dalam skuad.“Jadi, Anda memiliki sekelompok orang di ruang ganti yang membuat saya sangat bangga," ujarnya.

Juru taktik asal Kroasia itu menilai para pemain Persib bukan hanya memiliki kualitas di lapangan, tetapi juga menunjukkan karakter dan kecerdasan dalam menjalankan tugas masing-masing.