Persib Butuh Bobotoh Lawan Arema FC, Bojan Hodak Ajak Penuhi Stadion
jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengirim pesan kepada Bobotoh untuk saatnya memenuhi tribun ketika menghadapi Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
Di tengah ketatnya persaingan menuju gelar, dukungan penuh suporter dinilai bisa menjadi pembeda krusial bagi Maung Bandung.
Persib baru saja mengalami hasil imbang dramatis 2-2 melawan Dewa United.
Bertanding di Stadion Internasional Banten, Senin (20/4/2026), Persib Bandung sempat berada dalam situasi genting. Laga yang seharusnya bisa menjadi batu loncatan berubah jadi ujian mental.
Dua gol bersarang dan dua gol balasan menciptakan drama yang menguras emosi. Namun bagi Hodak, satu poin bukan akhir segalanya.
Dengan koleksi 65 poin, Persib memang masih bertengger di puncak klasemen, tetapi jarak yang hanya terpaut dua angka dari Borneo FC membuat posisi mereka jauh dari kata aman. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat singgasana runtuh seketika.
“Kami harus tetap tenang. Fokus pada permainan sendiri. Ini momen krusial,” ujar Hodak.
Situasi ini membuat setiap laga tersisa terasa seperti final. Tidak ada ruang untuk lengah dan kehilangan poin.
Persib Bandung sudah mengalihkan fokus menghadapi Arema FC. Pelatih Bojan Hodak meminta Bobotoh memberikan dukungan penuh.
- 3 Ribu Personel Amankan Laga Panas Persib vs Arema
- Persib Jadi Saksi, Sonny Stevens Sentuh Tonggak Bersejarah Bersama Dewa United
- Di Balik Hasil Imbang Dewa United vs Persib Bandung, Ada Momen Besar Bojan Hodak
- Umuh Muchtar Geram Gol Kontroversial Dewa United: Persib Kalah Sama Wasit!
- Eliano Reijnders Tegaskan Persib Bandung Masih Berada di Jalur Juara
- Jangan Cuma Mendengarkan Persib, Simak Suara Dewa United