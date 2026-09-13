Persib Cuma 30 Menit Bermain Baik Melawan Persija, Sisanya..

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung keok di pekan kedua Super League.

Bertandang ke kandang Persija Jakarta, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (12/9) sore WIB, Persib kalah 1-2.

Maung Bandung kesulitan mengontrol jalannya permainan sepanjang babak pertama hingga kemasukan gol lebih dulu lewat Alexander Jeremejeff menit 41.

Persib baru merespons pada paruh kedua lewat peningkatan intensitas serangan yang berbuah gol penyama kedudukan dari Balsa Sekulic menit 82.

Momentum Persib buyar setelah tim tuan rumah mengunci kemenangan secara dramatis menjelang peluit panjang dibunyikan.

Pelatih Persib Igor Tolic pun menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh Bobotoh atas hasil minor itu.

“Saya ingin meminta maaf kepada para pendukung, selama 60 menit, kami tidak bermain dengan baik. Kemudian dalam 30 menit akhir kami melakukan beberapa perubahan, kami menunjukkan bagaimana seharusnya kami bermain dalam pertandingan ini,” kata Tolic.

Juru taktik asal Kroasia itu menilai skema permainan timnya baru menunjukkan karakter asli pertandingan besar dalam 30 menit terakhir laga.