Persib Cuma Butuh Imbang untuk Juara, Umuh Muchtar Tetap Tuntut Kemenangan

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kini tinggal selangkah lagi mengunci gelar juara Super League 2025/2026.

Meski demikian, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar, mengingatkan skuad Maung Bandung agar tidak terlena sebelum trofi benar-benar berada di tangan.

Persib sukses merebut tiga poin krusial usai menundukkan PSM Makassar 2-1 lewat gol dramatis di masa injury time.

Pada saat bersamaan, pesaing terdekat, Borneo FC Samarinda, gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Persijap Jepara tanpa gol.

Situasi itu membuat Persib kini memimpin klasemen dengan 78 poin, unggul dua angka dari Borneo.

Dengan satu laga tersisa, peluang Persib untuk mencetak hattrick juara makin terbuka.

Tim asuhan Bojan Hodak hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 23 Mei 2026 untuk memastikan gelar ketiga beruntun.

Meski begitu, Umuh Muchtar menolak anak asuh Persib berpikir kompetisi sudah selesai. Dia menyebut ancaman masih ada jika para pemain kehilangan fokus di laga penentuan nanti.