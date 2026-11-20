Persib Cuma Punya Dua Hari, Umuh Muchtar Kirim Peringatan Menjelang Lawan Bali United
jpnn.com - Persib Bandung tidak punya banyak waktu untuk menikmati kemenangan besar atas Shan United. Maung Bandung sudah ditunggu Bali United dalam lanjutan pekan ke-10 Super League 2026/27.
Duel Persib vs Bali United dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11/2026).
Manajer Persib Umuh Muchtar meminta para pemain segera mengalihkan perhatian ke pertandingan tersebut.
Dia tidak ingin kemenangan 6-0 atas Shan United dalam ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/2027, Kamis (19/11/2026), membuat tim kehilangan fokus.
Umuh Minta Persib Segera Bersiap
Persib hanya memiliki waktu sekitar dua hari untuk mematangkan persiapan.
Tantangan ini perlu dihadapi dengan serius, terlebih Maung Bandung ingin kembali meraih hasil positif setelah kalah 1-2 dari Java United pada pertandingan sebelumnya di Super League.
Umuh menilai kemenangan atas Shan United menunjukkan kualitas Persib untuk bersaing di kompetisi Asia. Dia pun berharap pencapaian tim bisa terus berlanjut di kompetisi mana pun.
"Anak-anak memperlihatkan kepada khalayak bahwa Persib mampu, bisa bersaing di Asia," kata Umuh.
Persib Bandung hanya punya dua hari untuk bersiap menghadapi Bali United. Umuh Muchtar mengingatkan pemain agar tidak terjebak situasi yang bisa merugikan tim.
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