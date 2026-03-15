Persib Dalam Bahaya Besar, Borneo FC Pengin Tetap Dekat
Minggu, 15 Maret 2026 – 06:37 WIB
jpnn.com - SAMARINDA - Pertempuran Borneo FC vs Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-21 Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3) malam WIB bukan sekadar pertandingan biasa.
Ini duel peringkat satu vs nomor dua di klasemen.
Laga inilah kesempatan penting untuk memangkas atau menjauhkan jarak.
Jika menang, Borneo FC bisa makin dekat dengan Persib. Begitu pun sebaliknya.
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menyebut timnya sudah memanfaatkan waktu persiapan untuk mematangkan strategi.
“Ini minggu yang sangat baik, persiapan luar biasa, dan para pemain siap untuk pertandingan ini,” kata pelatih asal Brasil itu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Dewa United Banten Cari Pelampiasan Setelah Tersingkir di Asia, Persija Mesti Waspada
- Ternyata Target Persib di Kandang Borneo FC Tak Muluk-Muluk
- Borneo FC Vs Persib: Bojan Hodak Kembali Dapat Perkara
- Borneo FC vs Persib Bandung: Thom Haye Absen, Bojan Hodak Punya Respons Menarik
- Laga Panas di Ujung Ramadan, Borneo FC Bertekad Goyang Persib Bandung
- Persis Menang Besar dari Bali United, Klasemen Super League Bergoyang Drastis