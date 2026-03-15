Persib Dalam Bahaya Besar, Borneo FC Pengin Tetap Dekat

jpnn.com - SAMARINDA - Pertempuran Borneo FC vs Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-21 Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3) malam WIB bukan sekadar pertandingan biasa.

Ini duel peringkat satu vs nomor dua di klasemen.

Laga inilah kesempatan penting untuk memangkas atau menjauhkan jarak.

Jika menang, Borneo FC bisa makin dekat dengan Persib. Begitu pun sebaliknya.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menyebut timnya sudah memanfaatkan waktu persiapan untuk mematangkan strategi.

“Ini minggu yang sangat baik, persiapan luar biasa, dan para pemain siap untuk pertandingan ini,” kata pelatih asal Brasil itu.