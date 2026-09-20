Persib dalam Bahaya, Tampaknya Sulit Menang dari Persijap

jpnn.com - JEPARA - Persib tampaknya bakal kesulitan memetik kemenangan dari tuan rumah Persijap Jepara pada pekan ketiga Super League di Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) malam.

Itu lantaran si petahana dari Bandung tersebut tak punya banyak waktu persiapan dan mengantongi catatan tak elok saat berhadapan dengan Persijap.

Satu lagi: Persib harus berhadapan dengan tim yang belum mengantongi satu pun poin dari dua laga yang berujung pergantian pelatih.

Persib datang ke Jepara setelah kembali dari laga tandang ke Korea melawan FC Seoul di panggung AFC.

Maung Bandung hanya memiliki dua kali sesi latihan di Semarang.

Pelatih Persib Igor Tolic memandang Persijap tim yang wajib diwaspadai, salah satunya karena kini dipegang oleh Coach Mario Lemos -pelatih yang tak bisa dikalahkan Persib musim lalu.

"Saya melihat mereka sebenarnya punya banyak pemain bagus, bisa stabil dan terorganisir," tutur Tolic.

Dia juga sudah menganalisis permainan Persijap yang menderita kekalahan dalam dua laga, yang membuat Coach Juan Cortes lengser.