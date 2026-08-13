Persib dan Sabah FC Datang Membawa Ancaman, Bali United Punya Misi Tersembunyi

jpnn.com - Bali United tidak ingin melewatkan begitu saja kesempatan tampil dalam Dewata Challenge Series 2026.

Dua pertandingan menghadapi Sabah FC dan Persib Bandung akan dimanfaatkan Serdadu Tridatu untuk melihat sejauh mana kesiapan tim sebelum memasuki Super League 2026/27.

Turnamen tersebut digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada 13 hingga 18 Agustus 2026.

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Bali United lebih dahulu menghadapi Sabah FC pada Kamis (13/8/2026), kemudian berjumpa Persib pada Selasa (18/8/2026).

Johnny Jansen Punya Prioritas

Dua laga tersebut sekaligus memberi Johnny Jansen ruang untuk menguji berbagai opsi yang dimilikinya.

Namun, pelatih Bali United itu tidak ingin menjadikan kemenangan sebagai satu-satunya tolok ukur.

"Yang paling penting bagi kami ialah terus membuat perkembangan. Kami ingin melihat pemain makin memahami apa yang harus dilakukan di lapangan," jelasnya.

Jansen juga menaruh perhatian khusus kepada pemain muda. Menurutnya, pertandingan pramusim merupakan kesempatan untuk memberikan pengalaman sebelum mereka menghadapi tuntutan kompetisi sebenarnya.