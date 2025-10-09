menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Persib Dapat Hukuman dari AFC Gara-Gara Nomor Kursi

Persib Dapat Hukuman dari AFC Gara-Gara Nomor Kursi

Persib Dapat Hukuman dari AFC Gara-Gara Nomor Kursi
Persib Bandung. Foto: Persib/Fernando Hero.

jpnn.com -

BANDUNG - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menjatuhkan hukuman denda buat Persib Bandung senilai USD 2.000 atau sekitar Rp 33 juta.

Sanksi itu bersumber dari laga Persib Bandung vs Manilla Digger (Filipina) pada play-off AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Agustus 2025.

Keputusan tersebut disampaikan melalui sidang Komite Disiplin dan Etik AFC pada 2-3 Oktober 2025.

Dalam catatan resminya, AFC menyebut Persib melanggar Pasal 37 tetang peraturan kompetisi dan Pasal 39 tentang peraturan stadion.

Dalam catatan itu, disebut Persib tidak mencantumkan nomor kursi baik pada tiket pertandingan maupun kursi di Stadion GBLA saat pertandingan menghadapi Manila Digger.

"Gagal memastikan bahwa semua baris kursi telah diidentifikasi dan semua kursi diberi nomor sesuai dengan persyaratan yang relevan dan gagal memastikan bahwa semua tiket diberi nomor sesuai dengan persyaratan yang relevan," tulis AFC di laman resminya seperti dilihat JPNN, Kamis (9/10).

Akibat kesalahan itu, Persib diharuskan membayar denda sebesar 1.000 USD untuk masing-masing pasal.

