menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Dapat Kabar Baik Banget, Persis Harus Ekstra Waspada

Persib Dapat Kabar Baik Banget, Persis Harus Ekstra Waspada

Persib Dapat Kabar Baik Banget, Persis Harus Ekstra Waspada
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gaya Ramon Tangue seusai mencetak gol buat Persib Bandung. Foto: the-afc

jpnn.com - BANDUNG - Persis Solo pantas menaikkan level waspada menjelang kedatangan raksasa dari Bandung bernama Persib.

Laskar Sambernyawa -julukan Persis, dijadwalkan menjamu Persib si Maung Bandung pada pekan ke-19 Super League di Stadion Manahan Surakarta, Sabtu (31/1).

Persis sudah membenahi pasukannya, yakni dengan merombak tim.

Baca Juga:

Namun, Persib si calon tamu juga punya kabar baik banget buat internal tim.

Dua penyerang mereka, yakni Ramon Tanque dan Andrew Jung pulih dari cedera.

Kedalaman stok lini depan Persib seperti itu bisa sangat membahayakan calon lawan, termasuk Persis Solo.

Baca Juga:

"Hal baik. Striker kami sudah kembali, Andrew Jung, Ramon Tanque. Sebelumnya mereka sempat cedera," tutur Pelatih Persib Bojan Hodak.

Hodak sempat mengungkap rasa tak puas dengan kemenangan terakhir timnya melawan PSBS Biak. Walau menang tipis 1-0, kreativitas tim di lini depan dianggap kurang.

Persis Solo pantas menaikkan level waspada menjelang kedatangan Persib Bandung di pekan ke-19 Super League.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI